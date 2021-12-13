Анастасия Лях .13 декабря, 2021 9

Ремейк классического мюзикла «Вестсайдская история», поставленный Стивеном Спилбергом, очень слабо стартовал в прокате.

По данным сайта Box Office Mojo, фильм, стартовавший 10 декабря, в свой премьерный уикенд на американских экранах собрал 10,5 миллиона долларов. Суммарные сборы в мире составили скромные 15 миллионов долларов.

При этом производство картины обошлось в 100 миллионов долларов. Так что уже сейчас можно говорить о провале и неизбежных убытках.