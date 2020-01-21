По итогам прошедшего уикенда американский
Как передает Box Office Mojo, «Плохие парни навсегда» заработали после стартовых выходных 59 миллионов долларов. А если приплюсовать дополнительный выходной, так как в США отмечают День Мартина Лютера Кинга, то премьерные сборы выльются в 68 миллионов. Для студии Sony это лучший старт для проекта со взрослым рейтингом R.
Семейная фэнтезийная комедия «Дулиттл» с Робертом Дауни мл. собрала 22,5 миллиона долларов и оказалась на втором месте. Третью строку американского