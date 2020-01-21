Анастасия Лях .21 января, 2020 6

По итогам прошедшего уикенда американский бокс-офис возглавило продолжение комедийного полицейского экшена «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.

Как передает Box Office Mojo, «Плохие парни навсегда» заработали после стартовых выходных 59 миллионов долларов. А если приплюсовать дополнительный выходной, так как в США отмечают День Мартина Лютера Кинга, то премьерные сборы выльются в 68 миллионов. Для студии Sony это лучший старт для проекта со взрослым рейтингом R.