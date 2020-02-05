Анастасия Лях .5 февраля, 2020 3

Третья часть комедийного полицейского экшена «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом возглавила американский бокс-офис третьи выходные подряд. Лента уверенно держит первенство. Впрочем, весомых конкурентов у нее пока что нет.

По данным Box Office Mojo «Плохие парни навсегда» по итогам минувшего уикенда добавили в кассу еще 17,7 миллиона долларов. Всего в домашнем прокате фильм уже собрал 290 миллионов долларов.

На второй строчке разместилась военная картина Сэма Мендеса «1917», которая считается фаворитом предстоящей оскаровской церемонии. Она добавила в копилку 9,66 миллиона долларов. Третье место досталось семейному приключению «Дулиттл» (плюс 7,7 миллиона).

Четвертую и пятую позиции разделили малобюджетный сказочный хоррор «Гретель и Гензель» со звездой «Оно» Софией Лиллис (6 миллионов долларов сборов при бюджете в практически аналогичную сумму) и «Джентльмены» Гая Ричи (те же 6 миллионов).