«Плохие парни навсегда» удержали лидерство в прокате
Анастасия Лях
.28 января, 2020
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На фото: Кадр из фильма "Плохие парни навсегда"
Американский бокс-офис вторую неделю подряд возглавили «Плохие парни навсегда», продолжение комедийно-полицейскойэкшен-дилогии с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.
По данным Box Office Mojo, второй уикенд домашнего проката принес продюсерам фильма еще 34 миллиона долларов, что на 45% меньше, чем результат премьерных выходных. В международном прокате комедийный боевик, производственный бюджет которого оценивается в 90 миллионов, уже собрал более 200 миллионов долларов.
Вторую позицию американского бокс-офиса удержала британская военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса, которая является фаворитом предстоящей оскаровской церемонии. Ее кошелек пополнился на 15,8 миллиона долларов.
Третью строчку занял «Дулиттл» с Робертом Дауни мл., добавивший в копилку 12,5 миллиона долларов.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую