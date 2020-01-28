Анастасия Лях .28 января, 2020 6

Американский бокс-офис вторую неделю подряд возглавили «Плохие парни навсегда», продолжение комедийно-полицейской экшен-дилогии с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.

По данным Box Office Mojo, второй уикенд домашнего проката принес продюсерам фильма еще 34 миллиона долларов, что на 45% меньше, чем результат премьерных выходных. В международном прокате комедийный боевик, производственный бюджет которого оценивается в 90 миллионов, уже собрал более 200 миллионов долларов.

Вторую позицию американского бокс-офиса удержала британская военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса, которая является фаворитом предстоящей оскаровской церемонии. Ее кошелек пополнился на 15,8 миллиона долларов.

Третью строчку занял «Дулиттл» с Робертом Дауни мл., добавивший в копилку 12,5 миллиона долларов.