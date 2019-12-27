Анастасия Лях .27 декабря, 2019 5

Международная касса заключительного эпизода космической саги «Звездные войны» достигла 500 миллионов долларов, сообщает Deadline.

Из них половину лента собрала в Северной Америки, половину — на территориях за пределами домашнего проката. Наибольшая сумма пришлась на Великобританию, далее следуют Германия (29,3 миллиона долларов), Франция (22,8 миллиона долларов), Япония (19,8 миллионов долларов) и Австралия (15,5 миллиона долларов).

Напомним, в Китае, который в принципе не особо чествует «Звездные войны», картина провалилась, собрав лишь 12 миллионов.

Также напомним, что изначально аналитики прогнозировали «Скайуокеру» мировые сборы в 450 миллионов долларов на итогам одного только стартового уикенда. В итоге фильм заработал 500 по истечении недели.