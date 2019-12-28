Анастасия Лях .28 декабря, 2019 14

Deadline, ссылаясь на прогнозы аналитиков, пишет, что последний уикенд уходящего года должен принести девятому эпизоду космической саги кассовую победу над восьмым эпизодом.

Напомним, что заключительная часть долгоиграющей франшизы о ситхах и джедаях, стартовала слабовато и в американском, и в международном прокате. Премьерные выходные принесли фильму существенно меньше, чем собрали за тот же период седьмой и восьмой эпизоды.

Но теперь аналитики считают, что у «Скайуокера», стартовавшего на экранах 19 декабря, есть все шансы переплюнуть «Последних джедаев». Касса за десять дней проката должна составить 380,9 миллиона долларов, что на 3% больше, чем было за указанный период у «Последних джедаев».

Отметим, что «Последние джедаи» режиссера Райана Джонсона были высоко оценены критиками (хотя фанатам саги преимущественно не понравились), тогда как «Скайуокер. Восход» удостоился прохладных рецензий.