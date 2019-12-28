Deadline, ссылаясь на прогнозы аналитиков, пишет, что последний уикенд уходящего года должен принести девятому эпизоду космической саги кассовую победу над восьмым эпизодом.
Напомним, что заключительная часть долгоиграющей франшизы о ситхах и джедаях, стартовала слабовато и в американском, и в международном прокате. Премьерные выходные принесли фильму существенно меньше, чем собрали за тот же период седьмой и восьмой эпизоды.
Но теперь аналитики считают, что у «Скайуокера», стартовавшего на экранах 19 декабря, есть все шансы переплюнуть «Последних джедаев». Касса за десять дней проката должна составить 380,9 миллиона долларов, что на 3% больше, чем было за указанный период у «Последних джедаев».
Отметим, что «Последние джедаи» режиссера Райана Джонсона были высоко оценены критиками (хотя фанатам саги преимущественно не понравились), тогда как «Скайуокер. Восход» удостоился прохладных рецензий.