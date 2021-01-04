Анастасия Лях .4 января, 2021 5

Кассовые сборы фильма « Чудо-женщина : 1984» преодолели отметку в сто миллионов долларов по итогам международного проката, пишет Variety.

Напомним, в украинский прокат сиквел хитового дисишного блокбастера с Галь Гадот в роли принцессы-амазонки Дианы вышел 16 декабря. В США же по распоряжению Warner лента вышла в кинотеатрах, многие из которых до сих пор остаются закрытыми из-за пандемии, и на стриминге HBO Max параллельно, где доступ к премьере открылся 25 декабря ровно на месяц и только для американских подписчиков.

Именно после 25 декабря кинотеатральные сборы картины упали на целых 67%. Однако Warner падение не комментирует и не связывает с выпуском фильма онлайн.