Сборы «Чудо-женщины 2» перевалили за 100 миллионов
Анастасия Лях
.4 января, 2021
05
На фото: Постер фильма "Чудо-женщина: 1984"
Кассовые сборы фильма «Чудо-женщина: 1984» преодолели отметку в сто миллионов долларов по итогам международного проката, пишет Variety.
Напомним, в украинский прокат сиквел хитового дисишного блокбастера с Галь Гадот в роли принцессы-амазонки Дианы вышел 16 декабря. В США же по распоряжению Warner лента вышла в кинотеатрах, многие из которых до сих пор остаются закрытыми из-за пандемии, и на стриминге HBO Max параллельно, где доступ к премьере открылся 25 декабря ровно на месяц и только для американских подписчиков.
Именно после 25 декабря кинотеатральные сборы картины упали на целых 67%. Однако Warner падение не комментирует и не связывает с выпуском фильма онлайн.
Напомним, постановщица Пэтти Дженкинс заявила, что вернется в режиссерское кресло третьей части лишь при условии, что студия вернется к традиционной прокатной схеме. Спустя некоторое время появилась новость, что «Чудо-женщина 3» официально запущена в производство, и Дженкинс вновь стоит у руля. Стало быть, руководство Warner приняло ее условие.