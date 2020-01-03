Анастасия Лях .3 января, 2020 17

На фото: Кадр из фильма "Мстители: Финал"

Китайские дистрибьюторы пересчитали кассовые сборы фильма «Мстители: Финал», и оказалось, что он собрал на три миллиона больше, пишет Comic Book.

Соответственно, после пересчета мировые кассовые сборы картины также увеличились на три миллиона. Теперь касса «Финала» официально превышает 2,8 миллиарда долларов.

Так что фильму (например, «Аватару 2»), который поставит себе задачу побить марвеловский рекорд, придется поднатужиться чуточку сильнее.

Напомним, ранее создатель «Аватаров» Джеймс Кэмерон отметил, что «Мстители» обогнали его картину на такую ничтожно малую сумму, которую в бухгалтерии назвали бы «статистической погрешностью».