«Шан-Чи и легенда десяти колец» стартовал в прокате лучше «Форсажа 9»
Анастасия Лях
.4 сентября, 2021
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На фото: Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"
Как сообщает Deadline, новый марвеловский блокбастер, расширивший киновселенную Мстителей супергероем-азиатом и китайской культурой, стартовал на домашних экранах лучше прогнозов.
Первые вечерние показы, предшествующие широкому американскому прокату фильма, собрали 8,8 миллиона долларов. А это значит, что в США «Шан-Чи и легенда десяти колец» стартовал лучше девятого «Форсажа» и наверняка покажет лучший результат по итогам уикенда, о чем свидетельствует динамика продажи билетов. Тем более что американцев ждут длинные выходные благодаря Дню труда.
Стоит отметить, что в американском прокате начало сентября считается «мертвым сезоном», так что студии предпочитают не выпускать в эти дни крупные проекты. «Шан-чи» нарушил традицию и, скорее всего, установит новый кассовый рекорд Дня труда.