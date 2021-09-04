Анастасия Лях .4 сентября, 2021 7

На фото: Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Как сообщает Deadline, новый марвеловский блокбастер, расширивший киновселенную Мстителей супергероем-азиатом и китайской культурой, стартовал на домашних экранах лучше прогнозов.

Первые вечерние показы, предшествующие широкому американскому прокату фильма, собрали 8,8 миллиона долларов. А это значит, что в США «Шан-Чи и легенда десяти колец» стартовал лучше девятого «Форсажа» и наверняка покажет лучший результат по итогам уикенда, о чем свидетельствует динамика продажи билетов. Тем более что американцев ждут длинные выходные благодаря Дню труда.