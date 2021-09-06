Анастасия Лях .6 сентября, 2021 1

На фото: Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Новый марвеловский блокбастер «Шан-Чи и легенда десяти колец» стартовал в американском прокате куда лучше даже самых оптимистичных прогнозов.

По данным Box Office Mojo, фильм заработал на старте 71,4 миллиона долларов на домашних экранах и таким образом возглавил американский бокс-офис по итогам минувшего уикенда. За пандемический период больше собрала лишь «Черная вдова» (80,3 миллиона долларов).

В США выходные еще не закончились. Благодаря Дню труда американцы отдыхают дополнительный день. Так что стартовая касса « Шан-Чи» может увеличиться до 89,2 миллиона долларов, считают аналитики.

Суммарные мировые сборы в настоящее время составляют 127,6 миллиона долларов.