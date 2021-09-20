«Шан-Чи» продолжает бить рекорды, а «Дюна» начинает
Анастасия Лях
.20 сентября, 2021
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На фото: Кадр из фильма "Дюна"
Марвеловский блокбастер про китайского супергероя возглавил американский бокс-офис третью неделю подряд.
«Шан-Чи и легенда десяти колец» добавил в копилку домашних сборов за минувший уикенд еще 21 миллион долларов. Всего за три недели американского проката лента собрала 177 миллионов долларов и побила результат девятого «Форсажа» (172 миллиона) и наверняка побьет показатели «Черной вдовы» (183 миллиона). Мировая касса фильма составила 320,6 миллиона долларов.
Тем временем «Дюна» Дени Вильнева, стартовавшая на избранных территориях, но пока что не вышедшая в США, собрала в мире в стартовый уикенд 36,8 миллиона долларов. И это один из лучших дебютов за все время пандемии.
Напомним, судьба второй части научно-фантастической дилогии Вильнева напрямую зависит от сборов. Warner пока что не дала продолжению зеленый свет. Однако решающими будут результаты онлайн-релиза на стриминге HBO Max.