Анастасия Лях .20 сентября, 2021 9

Марвеловский блокбастер про китайского супергероя возглавил американский бокс-офис третью неделю подряд.

« Шан-Чи и легенда десяти колец» добавил в копилку домашних сборов за минувший уикенд еще 21 миллион долларов. Всего за три недели американского проката лента собрала 177 миллионов долларов и побила результат девятого «Форсажа» (172 миллиона) и наверняка побьет показатели «Черной вдовы» (183 миллиона). Мировая касса фильма составила 320,6 миллиона долларов.

Тем временем «Дюна» Дени Вильнева, стартовавшая на избранных территориях, но пока что не вышедшая в США, собрала в мире в стартовый уикенд 36,8 миллиона долларов. И это один из лучших дебютов за все время пандемии.