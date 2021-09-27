Анастасия Лях .27 сентября, 2021 6

На фото: Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Домашние кассовые сборы фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» превзошли результаты «Черной вдовы». Таким образом лента о китайском супергерое стала самым успешным релизом в США за все время пандемии, сообщает Deadline.

Уикенд четвертой недели проката принес создателям блокбастера о супергерое по имени Шан-Чи еще 13,3 миллиона долларов. Картина возглавила американский бокс-офис четвертые выходные подряд.

Всего на домашних сеансах фильм заработал 196,5 миллиона долларов с даты релиза, обойдя предыдущего рекордсмена пандемического периода «Черную вдову» (186,7 миллиона). При этом «Черная вдова» вышла и в кинотеатрах, и на стриминге параллельно, а « Шан-Чи» эксклюзивно на больших экранах.