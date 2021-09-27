«Шан-Чи» стал самым кассовым пандемическим фильмом в США
Анастасия Лях
.27 сентября, 2021
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На фото: Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"
Домашние кассовые сборы фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» превзошли результаты «Черной вдовы». Таким образом лента о китайском супергерое стала самым успешным релизом в США за все время пандемии, сообщает Deadline.
Уикенд четвертой недели проката принес создателям блокбастера о супергерое по имени Шан-Чи еще 13,3 миллиона долларов. Картина возглавила американский бокс-офис четвертые выходные подряд.
Всего на домашних сеансах фильм заработал 196,5 миллиона долларов с даты релиза, обойдя предыдущего рекордсмена пандемического периода «Черную вдову» (186,7 миллиона). При этом «Черная вдова» вышла и в кинотеатрах, и на стриминге параллельно, а «Шан-Чи» эксклюзивно на больших экранах.
В мире «Шан-Чи и легенда десяти колец» заработал 364 миллиона долларов, заняв четвертое место в топе самых кассовых проектов 2021.