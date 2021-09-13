Анастасия Лях .13 сентября, 2021 9

Во второй прокатный уикенд «Шан-Чи и легенда десяти колец» снова превзошел ожидания и прогнозы. Фильм сохранил первенство в домашнем бокс-офисе и заработал за вторые выходные еще 35,8 миллиона долларов, пишет Variety.

Падение кассовых сборов во второй прокатный уикенд для « Шан-Чи» в сравнении со стартовыми выходными составило лишь 53% (например, для «Черной вдовы» аналогичное падение составило 67%). Всего « Шан-Чи и легенда десяти колец», который вышел эксклюзивно в кинотеатрах без параллельного выпуска на стриминге, собрал 145 миллионов долларов дома и 257,6 миллиона в мире.