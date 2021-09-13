Во второй прокатный уикенд
Падение кассовых сборов во второй прокатный уикенд для «
Такой результат заставил студию Disney пересмотреть гибридную схему проката (кинотеатральный релиз плюс параллельный
Анастасия Лях .13 сентября, 2021 0 9
На фото: Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"
Во второй прокатный уикенд
Падение кассовых сборов во второй прокатный уикенд для «
Такой результат заставил студию Disney пересмотреть гибридную схему проката (кинотеатральный релиз плюс параллельный
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