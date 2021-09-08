Анастасия Лях .8 сентября, 2021 9

Свежий марвеловский блокбастер «Шан-Чи и легенда десяти колец» продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в прокате.

Так, как сообщает Deadline, фильм на днях установил новый рекорд. За понедельник, 6 сентября, то есть за первый день после стартового уикенда картина собрала в американском прокате 19,2 миллиона долларов. Это лучший результат понедельника за всю пандемию. И 27-й лучший результат понедельника за всю историю американского бокс-офиса (например, первые «Мстители» в первый понедельник после премьерных выходных заработали 18,9 миллиона долларов).