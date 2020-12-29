Сиквел «Чудо-женщины» возглавил американский и мировой прокат
Анастасия Лях
.29 декабря, 2020
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На фото: Кадр из фильма "Чудо-женщина 1984"
Фильм «Чудо-женщина: 1984» сумел стать лидером американского и международного бокс-офиса, невзирая на то что с 25 декабря он стал доступен на сервисе HBO Max, сообщает Box Office Mojo.
В американских кинотеатрах, многие из которых остаются закрытыми из-за пандемии, продолжение дисишного блокбастера с Галь Гадот собрало в рождественский уикенд 16,7 миллиона долларов. Общая касса супергеройского экшена составила 85 миллионов долларов.
Это один из лучших результатов в условиях пандемии. Больше в премьерные выходные удалось заработать только «Доводу» (20 миллионов долларов). Больше всего денег создателям картины принес китайский рынок (24 миллиона долларов). Стоит отметить, что не менее крупный российский рынок пока что не подключился, там фильм выйдет аж 14 января.
Отметим, что в украинских кинотеатрах «Чудо-женщина: 1984» стартовала 16 декабря. 25 декабря эксклюзивно для американской аудитории лента появилась на стриминге HBO Max, где будет доступна в течение месяца.