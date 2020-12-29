Анастасия Лях .29 декабря, 2020 8

Фильм « Чудо-женщина : 1984» сумел стать лидером американского и международного бокс-офиса , невзирая на то что с 25 декабря он стал доступен на сервисе HBO Max, сообщает Box Office Mojo.

В американских кинотеатрах, многие из которых остаются закрытыми из-за пандемии, продолжение дисишного блокбастера с Галь Гадот собрало в рождественский уикенд 16,7 миллиона долларов. Общая касса супергеройского экшена составила 85 миллионов долларов.

Это один из лучших результатов в условиях пандемии. Больше в премьерные выходные удалось заработать только «Доводу» (20 миллионов долларов). Больше всего денег создателям картины принес китайский рынок (24 миллиона долларов). Стоит отметить, что не менее крупный российский рынок пока что не подключился, там фильм выйдет аж 14 января.