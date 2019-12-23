Анастасия Лях .23 декабря, 2019 9

На фото: Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Сперва аналитики прогнозировали девятому эпизоду «Звездных войн» кассу в 175 миллионов долларов в премьерный уикенд на домашних экранах. Затем сделали пересчет и предложили более оптимистичный результат — 195 миллионов.

В итоге сбылся таки первый, то есть менее благоприятный прогноз. «Скайуокер. Восход» заработал на старте 175,5 миллиона долларов в американских кинотеатрах, сообщает Box Office Mojo.

Напомним, что сборы седьмого и восьмого эпизодов за аналогичный период в домашнем прокате были существенно выше: 248 и 220 миллионов соответственно.

Касательно международного проката тоже реализовался наихудший сценарий. Вместо ожидаемых 400–450 миллионов долларов заключительная часть космической саги смогла заработать лишь 373 миллиона.

К тому же, как мы уже писали, фильм получил наименьший в рамках франшизы рейтинг на «гнилых помидорах».