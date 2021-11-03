Анастасия Лях .3 ноября, 2021 5

Новый марвеловский блокбастер «Вечные» получил очень противоречивые критические отзывы и первый в истории MCU «гнилой» рейтинг на «томатах» (агрегатор профессиональных англоязычных рецензий Rotten Tomatoes). Тем не менее аналитики прогнозируют фильму хороший старт в американском прокате.

Как пишет Deadline, картине пророчат 75 миллионов долларов в стартовый уикенд на домашних экранах. Делая прогноз, аналитики полагались на тенденцию предварительной продажи билетов. В частности, эксперты подчеркивают, что данная статистика уже превысила аналогичные показатели другого недавнего марвеловского хита « Шан-Чи и легенда десяти колец».

«Вечные» — один из самых ожидаемых релизов 2021 года. Однако западные критики, судя по всему, оказались в немалой степени разочарованы увиденным. На данный момент рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 53% на основе 172 рецензий.