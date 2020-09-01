Анастасия Лях .1 сентября, 2020 11

Самый ожидаемый фильм года, фантастический триллер Кристофера Нолана «Довод» («Тенет»), наконец-то стартовал в прокате и продемонстрировал куда лучший результат, чем ожидалось, пишет Variety.

Из-за пандемии коронавируса аналитики прогнозировали картине довольно слабый старт. Однако в премьерный уикенд «Доводу» удалось собрать 53 миллиона долларов, что в нынешних условиях отличный показатель. Правда, стоит учитывать, что производственный бюджет ленты составил 200 миллионов долларов, так что фильму придется поднатужиться, чтобы окупиться.

Напомним, что 26 августа «Довод» стартовал в странах Европы и Азии, но в США пока что не вышел, так как там слишком уж бушует пандемия. Американский релиз картины намечен на 3 сентября.