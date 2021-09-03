Анастасия Лях .3 сентября, 2021 9

Издание Observer подсчитало, сколько денег собрала марвеловская «Черная вдова» с учетом просмотров на стриминге Disney+.

Напомним, исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон недавно подала против Disney судебный иск из-за того, что студия нарушила контракт, гарантирующий эксклюзивный кинотеатральный релиз. По условиям договора Йоханссон должна получить свой процент от прибыли фильма. Но в договор не вписан доход от стриминга, где «Черная вдова» вышла параллельно с кинотеатрами.

Observer пишет, что онлайн-показы картины принесли 125 миллионов долларов. Если добавить кинотеатральные сборы, получится почти полмиллиарда, а именно 496 миллионов долларов. И сумма эта, учитывая бюджет в 200 миллионов, покрывает расходы на производство и маркетинг.

При этом о внушительной прибыли речь совсем не идет. «Черная вдова» стала наименее кассовым из всех марвеловских сольников со времен «Первого мстителя».