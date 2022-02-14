Анастасия Лях .14 февраля, 2022 12

Новая экранизация детектива Агаты Кристи «Смерть на Ниле» по итогам минувшего уикенда стала лидером американского проката.

По данным Box Office Mojo, лента заработала на старте в американских кинотеатрах 12,8 миллиона долларов. Во всем мире касса составила 33,5 миллиона (производственный бюджет оценивается в 90 миллионов долларов).

Напомним, «Смерть на Ниле» — постановка Кеннета Браны, вторая экранизация из детективного цикла про Эркюля Пуаро после «Убийства в Восточном экспрессе», вышедшего в 2017 году. Сам Брана вновь сыграл эксцентричного бельгийского сыщика, а другие роли исполнили Галь Гадот, Арми Хаммер, Аннетт Бенинг и пр.