Новая экранизация детектива Агаты Кристи «Смерть на Ниле» по итогам минувшего уикенда стала лидером американского проката.
По данным Box Office Mojo, лента заработала на старте в американских кинотеатрах 12,8 миллиона долларов. Во всем мире касса составила 33,5 миллиона (производственный бюджет оценивается в 90 миллионов долларов).
Напомним, «Смерть на Ниле» — постановка Кеннета Браны, вторая экранизация из детективного цикла про Эркюля Пуаро после «Убийства в Восточном экспрессе», вышедшего в 2017 году. Сам Брана вновь сыграл эксцентричного бельгийского сыщика, а другие роли исполнили Галь Гадот, Арми Хаммер, Аннетт Бенинг и пр.
«Смерти на Ниле» удалось возглавить домашний