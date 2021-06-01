Анастасия Лях .1 июня, 2021 5

По данным Box Office Mojo, сиквел хоррора «Тихое место» собрал в стартовый уикенд на домашних экранах 58,5 миллиона долларов.

Минувшие выходные в США были длинными из-за Дня памяти. Стартовавшее в пятницу «Тихое место 2» за первые три дня проката заработало 48,3 миллиона долларов и еще докинуло 10,2 миллиона в понедельник. То есть в целом касса в премьерный уикенд составила 58,5 миллиона, что даже больше, чем результат оригинала, собравшего на старте 50 миллионов долларов.

В рамках американского бокс-офиса «Тихое место 2» показало лучший результат за все время пандемии. Раньше этот рекорд принадлежал «Годзилле против Конга», заработавшей 31,6 миллиона в первые выходные проката.