По данным Box Office Mojo, сиквел хоррора «Тихое место» собрал в стартовый уикенд на домашних экранах 58,5 миллиона долларов.
Минувшие выходные в США были длинными
В рамках американского
Недавно исполнительница главной роли в хитовой
Анастасия Лях .1 июня, 2021 0 5
На фото: Кадр из фильма "Тихое место 2"
По данным Box Office Mojo, сиквел хоррора «Тихое место» собрал в стартовый уикенд на домашних экранах 58,5 миллиона долларов.
Минувшие выходные в США были длинными
В рамках американского
Недавно исполнительница главной роли в хитовой
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