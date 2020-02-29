Анастасия Лях .29 февраля, 2020 9

Аналитики прогнозируют, что сиквел оригинального хоррора с Эмили Блант может собрать еще больше денег в премьерный уикенд, чем собрала успешная первая часть, передает Deadline.

Конкретно эксперты называют сумму в 60 миллионов долларов в стартовые выходные в американских кинотеатрах. Отметим, что первое «Тихое место» при производственном бюджете в 17 миллионов долларов в общей сложности заработало 150 миллионов на домашних экранах и 340 миллионов по всему миру.

Напомним, что в продолжении героине Блант и ее детям придется столкнуться не только с монстрами, обладающими сверхчутким слухом, но также с другими выжившими после атаки тварей людьми.

«Тихое место 2» выйдет в украинский прокат 19 марта.