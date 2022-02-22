Приключенческий экшен «Uncharted: Неизведанное» с Томом Холландом и Марком Уолбергом собрал в американском прокате в стартовые выходные существенно больше, чем предвещали аналитики.
Напомним, эксперты, ссылаясь на прохладный прием критиков, утверждали на прошлой неделе, что первый уикенд принесет создателям картины в домашнем
«Uncharted: Неизведанное» — первая экранизация серии видеоигр Uncharted, посвященных современному искателю сокровищ Нейтану Дрейку. Ожидается, что фильм получит продолжение и станет франшизой.