Анастасия Лях .22 февраля, 2022 3

Приключенческий экшен «Uncharted: Неизведанное» с Томом Холландом и Марком Уолбергом собрал в американском прокате в стартовые выходные существенно больше, чем предвещали аналитики.

Напомним, эксперты, ссылаясь на прохладный прием критиков, утверждали на прошлой неделе, что первый уикенд принесет создателям картины в домашнем бокс-офисе максимум 30 миллионов долларов. Однако на деле «Неизведанному» удалось собрать 44 миллиона. При этом понедельник 21 февраля в США является нерабочим, так как страна отмечает День президентов, и следовательно, общая касса за уикенд наверняка превысит 50 миллионов долларов, пишет The Hollywood Reporter.

«Uncharted: Неизведанное» — первая экранизация серии видеоигр Uncharted, посвященных современному искателю сокровищ Нейтану Дрейку. Ожидается, что фильм получит продолжение и станет франшизой.