Таня Гончаренко .6 декабря, 2021 2

По итогам прошедших выходных Boxoffice Mojo сообщили, что мировые кассовые сборы марвеловских "Вечных" достигли 384 миллионов. Таким образом, они обошли результат "Дюны", которая собрала 382 миллиона долларов.

Такой результат "Вечных" поражает, особенно с учетом того, что в отличии от "Дюны" картина достигла таких высоких показалетей без участия китайского кинорынка.

Лидерами исключительно американского рынка считаются мультфильм "Энканто", который собрал за выходные 12,7 миллионов, фильм "Охотники за привидениями 3: Наследники" с результатом в 10,3 миллиона и нашумевшая картина "Дом Гуччи" с показателем 6,7 миллионов.