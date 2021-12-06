По итогам прошедших выходных Boxoffice Mojo сообщили, что мировые кассовые сборы марвеловских "Вечных" достигли 384 миллионов. Таким образом, они обошли результат "Дюны", которая собрала 382 миллиона долларов.Такой результат "Вечных" поражает, особенно с учетом того, что в отличии от "Дюны" картина достигла таких высоких показалетей без участия китайского кинорынка.
Лидерами исключительно американского рынка считаются мультфильм "Энканто", который собрал за выходные 12,7 миллионов, фильм "Охотники за привидениями 3: Наследники" с результатом в 10,3 миллиона и нашумевшая картина "Дом Гуччи" с показателем 6,7 миллионов.