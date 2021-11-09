Анастасия Лях .9 ноября, 2021 3

Новый марвеловский блокбастер «Вечные» в прошедшие выходные параллельно стартовал в США и мире. Это была самая ожидаемая премьера осени, которую, суда по продажам билетов, зрители ждали больше, чем «Дюну» и нового «Бонда».

На домашних экранах в стартовый уикенд фильм заработал 71 миллион долларов (меньше, чем «Черная вдова»), сообщает Box Office Mojo. Мировые суммарные сборы составили 161 миллион долларов. При этом производство картины обошлось студии Disney в 200 миллионов долларов.

Напомним, что мнение критиков о «Вечных» разделилось. Одни пришли в восторг от работы оскароносной постановщицы Хлои Чжао, другие посчитали ленту очень скучной, очень затянутой, перегруженной и беспорядочной.

В настоящее время рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 48% на основе 306 отзывов.