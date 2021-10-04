У нас в украинском прокате сиквел «Венома» стартует позже последнего «Бонда» с Дэниэлом Крэйгом, но в Америке наоборот, «Веном 2» уже вышел, а «Не время умирать» только готовится к выпуску.
И как сообщает Variety, премьерный уикенд на домашних экранах принес создателям фильма «Веном 2: Карнаж» 90 миллионов долларов. А это больше, чем домашний старт марвеловских блокбастеров «Черная вдова» и «
Тем временем «Не время умирать», который еще не вышел на самых крупных рынках (США, Россия и Китай), заработал на избранных территориях в свой первый уикенд 119 миллионов долларов. И это шикарный результат в пандемические времена.
Напомним, в украинских кинотеатрах «Не время умирать» идет с 30 сентября параллельно с британским и в целом европейским прокатом.