Анастасия Лях .4 октября, 2021 1

На фото: Фрагменты постеров "Венома 2" и "Не время умирать"

У нас в украинском прокате сиквел «Венома» стартует позже последнего «Бонда» с Дэниэлом Крэйгом, но в Америке наоборот, «Веном 2» уже вышел, а «Не время умирать» только готовится к выпуску.

И как сообщает Variety, премьерный уикенд на домашних экранах принес создателям фильма «Веном 2: Карнаж» 90 миллионов долларов. А это больше, чем домашний старт марвеловских блокбастеров «Черная вдова» и « Шан-Чи и легенда десяти колец». То есть сиквел «Венома» установил в американском прокате новый рекорд стартовых выходных.

Тем временем «Не время умирать», который еще не вышел на самых крупных рынках (США, Россия и Китай), заработал на избранных территориях в свой первый уикенд 119 миллионов долларов. И это шикарный результат в пандемические времена.

25-я серия бондианы 7 октября стартует в России, 8 октября в США и аж 29 октября в Китае. Так что полная картина кассовых сборов станет понятна лишь в ноябре.

Напомним, в украинских кинотеатрах «Не время умирать» идет с 30 сентября параллельно с британским и в целом европейским прокатом.