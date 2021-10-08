«Веном 2» преодолел 100-милионный рубеж в домашнем прокате
Анастасия Лях
.8 октября, 2021
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На фото: Кадр из фильма "Веном 2: Карнаж"
Сиквел «Венома» за пять дней в американском прокате сумел собрать сто миллионов долларов, тем самым повторив успех марвеловского блокбастера «Шан-Чи и легенда десяти колец», пишет Deadline.
При этом стоит отметить, что у «Шан-Чи» были лучшие шансы, так как он стартовал в удлиненный праздничный уикенд (тогда Америка отмечала День труда). «Веном» же вышел в обычные двухдневные выходные.
Таким образом, сиквел с Томом Харди пополнил ряды лучших пандемических результатов в американском бокс-офисе. Правда, уже сегодня, 8 октября, в США стартует 25-й фильм бондианы «Не время умирать», и сборы «Венома» могут показать резкий спад во второй уикенд.