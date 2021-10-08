Анастасия Лях .8 октября, 2021 3

Сиквел «Венома» за пять дней в американском прокате сумел собрать сто миллионов долларов, тем самым повторив успех марвеловского блокбастера «Шан-Чи и легенда десяти колец», пишет Deadline.

При этом стоит отметить, что у « Шан-Чи» были лучшие шансы, так как он стартовал в удлиненный праздничный уикенд (тогда Америка отмечала День труда). «Веном» же вышел в обычные двухдневные выходные.