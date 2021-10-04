Таня Гончаренко .4 октября, 2021 6

За первые выходные Марвеловский "Веном 2" показал удивительные для периода пандемии сборы в России. По данным ЕАИС они превысили 1 миллиард рублей.

Несмотря на то, что обе части проекта студии Sony Pictures "Веном" имеют не самый высокий рейтинг, сборы говорят об обратном.

Отметим, что в Северной Америке зрители встретили "Венома 2" также с большим воодушевлением. В свои премьерные выходные картина заработала более 90 миллионов долларов, что позволило ей занять первое место в рейтинге самых успешных стартов 2021 года.

Напомним, "Веном" - это американский супергеройский фильм 2018 года режиссёра Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли. Сюжет рассказывает о журналисте Эдди Броке, в которого вселился инопланетный симбиот, когда тот отправился провести интервью с генеральным директором биоинженерной корпорации «Фонд жизни», которая извлекла космический корабль, разбившийся в Малайзии.

Премьера сиквела в Украине состоиться 14 октября 2021 года.