Анастасия Лях .2 октября, 2021 6

1 октября в американском прокате стартовал сиквел «Венома» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном.

Как пишет Deadline, ночные показы первого прокатного дня на домашней территории принесли создателям фильма 11,6 миллиона долларов. Таким образом, «Веном 2» превзошел стартовые результаты « Шан-Чи и легенды десяти колец» (8,8 миллиона), но уступил «Черной вдове» (13,2 миллиона). В понедельник будут обнародованы сборы уикенда, и тогда вырисуется более полная картина.

Также стоит отметить, что западные критики оказались куда благосклоннее к сиквелу, чем к оригиналу. Рейтинг фильма «Веном 2: Карнаж» в настоящее время составляет 61% положительных отзывов, тогда как первый «Веном» получил всего лишь 30%.

В украинском прокате продолжение антигеройского хита с Томом Харди стартует 14 октября.