Фильм «1917», который наравне с «Ирландцем», «Джокером» и «Однажды в Голливуде» является одним из главных вероятных участников предстоящей оскаровской гонки 2020, по итогам минувшего уикенда возглавил американский
Результаты первого уикенда существенно превзошли прогнозы. Как сообщает Box Office Mojo, лента Сэма Мендеса, повествующая о событиях Первой мировой войны, собрала 36,5 миллиона долларов на домашних экранах в стартовые выходные. Должно быть, сборам поспособствовали восторженные рецензии и тот факт, что картина вошла в топ всех авторитетных рейтингов лучших фильмов за 2019 год, плюс, конечно же, победа на «Золотом глобусе».
Вторую строчку занял девятый эпизод «Звездных войн», добавивший в копилку 15 миллионов долларов. А на третьей позиции разместился сиквел приключенческой комедии «Джуманджи», добравший к общей сумме еще 14 миллионов.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую