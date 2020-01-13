Анастасия Лях .13 января, 2020 4

Фильм «1917», который наравне с «Ирландцем», «Джокером» и «Однажды в Голливуде» является одним из главных вероятных участников предстоящей оскаровской гонки 2020, по итогам минувшего уикенда возглавил американский бокс-офис .

Результаты первого уикенда существенно превзошли прогнозы. Как сообщает Box Office Mojo, лента Сэма Мендеса, повествующая о событиях Первой мировой войны, собрала 36,5 миллиона долларов на домашних экранах в стартовые выходные. Должно быть, сборам поспособствовали восторженные рецензии и тот факт, что картина вошла в топ всех авторитетных рейтингов лучших фильмов за 2019 год, плюс, конечно же, победа на «Золотом глобусе».

Вторую строчку занял девятый эпизод «Звездных войн», добавивший в копилку 15 миллионов долларов. А на третьей позиции разместился сиквел приключенческой комедии «Джуманджи», добравший к общей сумме еще 14 миллионов.