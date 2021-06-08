На фото: Кадр из фильма "Заклятие 3: По воле дьявола"
Триквел популярной хоррор-франшизы «Заклятие», получивший подзаголовок «По воле дьявола», стал лидером американского бокс-офиса по итогам минувшего уикенда.
По данным Box Office Mojo, в свои премьерные выходные фильм от продюсера Джеймса Вана с участием Веры Фармиги и Патрика Уилсона заработал на домашних экранах 24 миллиона долларов и таким образом подвинул с первого места лидера прошлой недели «Тихое место 2», которому в свою очередь удалось добавить в копилку еще 19 миллионов долларов.
Третья строчка американского бокс-офиса по результатам уикенда 4—6 июня досталась «Круэлле». Авантюрная фэшн-комедия с Эммой Стоун во вторую неделю проката добавила к общей кассе еще 11,2 миллиона долларов.