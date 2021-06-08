Анастасия Лях .8 июня, 2021 4

На фото: Кадр из фильма "Заклятие 3: По воле дьявола"

Триквел популярной хоррор-франшизы «Заклятие», получивший подзаголовок «По воле дьявола», стал лидером американского бокс-офиса по итогам минувшего уикенда.

По данным Box Office Mojo, в свои премьерные выходные фильм от продюсера Джеймса Вана с участием Веры Фармиги и Патрика Уилсона заработал на домашних экранах 24 миллиона долларов и таким образом подвинул с первого места лидера прошлой недели «Тихое место 2», которому в свою очередь удалось добавить в копилку еще 19 миллионов долларов.