Анастасия Лях .2 марта, 2020 3

Голливудская экранизация одноименного романа Джека Лондона, снятая студией 20th Century Fox при участии Харрисона Форда и компьютерной собаки, продемонстрировала очень слабые кассовые сборы, пишет Variety.

При производственном бюджете в 125 миллионов долларов картина заработала за две недели проката всего лишь 79 миллионов. Очевидно, что окупиться ей уже не удастся. Эксперты полагают, что убытки студии составят не менее 50 миллионов долларов.