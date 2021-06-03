Таня Гончаренко .3 июня, 2021 4

На сайте Каннского фестиваля объявили официальную программу на 6-17 июля 2021 года.

В основную программу вошел фильм российского кинорежиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", где сыграл эпизодическую роль украинский исполнитель Иван Дорн.

Да, Ивану досталась вовсе не роль первого плана, но кадр с его участием длился 18 минут. Вместе с артистом в фильме играли Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд.

Ранее, Дорн уже снимался в украинских и российских фильмах, так что имеет актерские навыки, хоть и считает предыдущий опыт неудачным.