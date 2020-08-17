Анастасия Лях .17 августа, 2020 9

Киевлянка, покорившая Голливуд, Иванна Сахно войдет в состав жюри 49-го КМКФ «Молодость», в рамках которого лично представит ленту со своим участием.

26 августа в кинотеатре «Жовтень» состоится украинская премьера фильма LET IT SNOW режиссера Станислава Капралова. Показ состоится в программе «Специальные события» в рамках кинофестиваля «Молодость».



Этот полнометражный дебют Станислава Капралова создан в коллаборации Украины с США и Испанией. Продюсер фильма – Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment), ко-продюсеры Ян Фишер, Роджер Корби (FishCorb Films) и Станислав Капралов, исполнительный продюсер – Марианна Новикова.



Главные роли в фильме исполнили Иванна Сахно («Шпион, который меня кинул», «Тихоокеанский рубеж: Восстание»), Алекс Хафнер («Погружение», «Советник») и Тинатин Далакишвили («Звезда», «Любовь с акцентом», «Ебигейл»).