Таня Гончаренко .28 мая, 2021 5

На фото: Кадр вечернего выпуска ТНС за 27.05.21

Однозначно "да" - сообщает ТСН. В субботу, 29 мая состоится церемония 50-го юбилейного кинофестиваля "Молодость".

Были опасения, что из-за бесконечных локдаунов, церемония, как и многие премьеры фильмов, может перенестись. Но, к счастью, эта участь миновала!

Пройдет Киевский международный кинофестиваль "Молодость" под открытым небом у столичной арки "Дружбы народов" уже в эту субботу.

Организаторы заинтриговали обещаением, что красная дорожка будет пестрить множеством украинских и иностранных звезд, хоть и не все зарубежные гости смогли прилететь в страну из-за пандемии.

Ведущими мероприятия станут Людмила Барбир (Сніданок з 1+1) и Тарас Цимбалюк (актер).

Открывать кинофестиваль будет классика - фильм "Вавилон 20" Ивана Миколайчука. Помимо традиционной ежегодной программы в этом году добавили ещё одину - конкурс документальных полнометражных фильмов.