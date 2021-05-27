Однозначно "да" - сообщает ТСН. В субботу, 29 мая состоится церемония 50-го юбилейного кинофестиваля "Молодость".
Были опасения, что из-за бесконечных локдаунов, церемония, как и многие премьеры фильмов, может перенестись. Но, к счастью, эта участь миновала!
Пройдет Киевский международный кинофестиваль "Молодость" под открытым небом у столичной арки "Дружбы народов" уже в эту субботу.
Организаторы заинтриговали обещаением, что красная дорожка будет пестрить множеством украинских и иностранных звезд, хоть и не все зарубежные гости смогли прилететь в страну из-за пандемии.
Ведущими мероприятия станут Людмила Барбир (Сніданок з 1+1) и Тарас Цимбалюк (актер).
Открывать кинофестиваль будет классика - фильм "Вавилон 20" Ивана Миколайчука. Помимо традиционной ежегодной программы в этом году добавили ещё одину - конкурс документальных полнометражных фильмов.