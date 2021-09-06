Анастасия Лях .6 сентября, 2021 8

Как сообщает The Guardian, ушел из жизни выдающийся французский актер Жан-Поль Бельмондо. Артисту было 88 лет.

На весь мир имя Бельмондо прогремело после премьеры дебютной картины Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», в которой партнершей актера выступила американка Джин Сиберг. Эта работа сделала Бельмондо символом (и секс-символом ) новой французской волны.

Актер также известен по драматическому боевику «Профессионал», комедии «Чудовище», костюмному приключенческому ромкому «Картуш» и многим-многим другим картинам.

В 2001 году Жан-Поль Бельмондо пережил инсульт, после которого его частично парализовало, и в связи с этим перестал сниматься. В 2008-м вернулся в кино ролью в драме «Человек и его собака». В 2015-м вышел последний фильм с его участием — документалка «Бельмондо глазами Бельмондо».

На счету актера — две номинации на британскую BAFTA, французская национальная премия «Сезар», а также почетные награды за вклад в кино Каннского и Венецианского кинофестивалей. В 2018 году Бельмондо заявил, что снова готов сниматься, но, увы, не сложилось.