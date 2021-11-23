Таня Гончаренко .23 ноября, 2021 13

Звезда документального проекта от Netflix "Король тигров" Джефф Джонсон, который по совместительству знаменитый торговец рептилиями, совершил суицид. - пишет The Mirror.

Как сообщается, актер скончался в больнице, во время госпитализации он был еще жив.

Во время ссоры со своей супругой Джонсон приставил к голове пистолет и нажал на курок. Полная ужаса жена немедленно позвонила в службу спасения.

В дальнейшем, во время расследования правоохранительными органами, супруга покойного заявляла, что её муж не страдал психическими расстройствами.

Напомним, что ещё одного участника фильма уже также нет в живых. Эрик Коуи скончался от алкоголизма в сентябре 2021 года.

Первый сезон "Короля тигров" вышел на экраны в марте 2020 года. Американский документальный мини-сериал повествует о жизни коллекционера диких животных Джо Экзотика и его противостоянии с зоозащитницей Кэрол Баскин.

Джонсон появился в четвертом эпизоде шоу, чтобы рассказать о вражде между Баскин и Экзотиком.