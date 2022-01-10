Анастасия Лях .10 января, 2022 2

На днях в Сети появилась информация, что Алек Болдуин отказывается сотрудничать со следствием по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс. В частности, что актер отказался предоставить полиции свой мобильный телефон.

Болдуин опроверг обвинения. Актер заявил, что все подобные претензии в его адрес «херня» и что он сотрудничает со следователями «на тысячу процентов». Болдуин добавил, что сложности с ордером на изъятие и обыск телефона возникли из-за того, что он проживает в штате Нью-Йорк , а следствие ведется в штате Нью-Мексико , где проходили съемки фильма «Раст» («Ржавчина») и где была застрелена Хатчинс.