На днях в Сети появилась информация, что Алек Болдуин отказывается сотрудничать со следствием по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс. В частности, что актер отказался предоставить полиции свой мобильный телефон.
Болдуин опроверг обвинения. Актер заявил, что все подобные претензии в его адрес «херня» и что он сотрудничает со следователями «на тысячу процентов». Болдуин добавил, что сложности с ордером на изъятие и обыск телефона возникли
Напомним, трагедия произошла в октябре. На съемочной площадке раздался выстрел, прописанный сценарием. Его осуществил Алек Болдуин в сторону камеры. Однако в ружье