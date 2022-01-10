На днях в Сети появилась информация, что Алек Болдуин отказывается сотрудничать со следствием по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс. В частности, что актер отказался предоставить полиции свой мобильный телефон.

Болдуин опроверг обвинения. Актер заявил, что все подобные претензии в его адрес «херня» и что он сотрудничает со следователями «на тысячу процентов». Болдуин добавил, что сложности с ордером на изъятие и обыск телефона возникли из-за того, что он проживает в штате Нью-Йорк, а следствие ведется в штате Нью-Мексико, где проходили съемки фильма «Раст» («Ржавчина») и где была застрелена Хатчинс.

Напомним, трагедия произошла в октябре. На съемочной площадке раздался выстрел, прописанный сценарием. Его осуществил Алек Болдуин в сторону камеры. Однако в ружье каким-то образом оказался не холостой, а боевой патрон, который убил оператора Галину Хатчинс. До сих пор ведется расследование и поиск виновных.