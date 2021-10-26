Алек Болдуин уходит из кино из-за убийства оператора на съемках
Анастасия Лях
.26 октября, 2021
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На фото: Алек Болдуин
Журнал People, ссылаясь на близкий к актеру анонимный источник, пишет, что Алек Болдуин намерен уйти из профессии временно, а быть может и навсегда.
Напомним, на днях на съемках вестерна «Раст» с участием Болдуина, что проходили в Нью-Мексико, произошел трагический инцидент. Актер выстрелил на площадке из реквизитного якобы бутафорского оружия, но пистолет почему-то оказался настоящим, да еще и заряженным боевыми патронами. В результате были ранены режиссер Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Постановщика зашили и выписали, а ранение девушки оказалось смертельным, она скончалась в больнице.
Для Болдуина случившееся стало огромным шоком и потрясением. У него была длительная истерика, он никак не мог прийти в себя. Спустя несколько дней актер принял решение отказаться от съемок во всех текущих и предстоящих проектах. По словам источника, Болдуин изолируется ото всех и всего на какое-то время и попытается психически восстановиться.