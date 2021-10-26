Анастасия Лях .26 октября, 2021 6

Журнал People, ссылаясь на близкий к актеру анонимный источник, пишет, что Алек Болдуин намерен уйти из профессии временно, а быть может и навсегда.

Напомним, на днях на съемках вестерна «Раст» с участием Болдуина, что проходили в Нью-Мексико , произошел трагический инцидент. Актер выстрелил на площадке из реквизитного якобы бутафорского оружия, но пистолет почему-то оказался настоящим, да еще и заряженным боевыми патронами. В результате были ранены режиссер Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Постановщика зашили и выписали, а ранение девушки оказалось смертельным, она скончалась в больнице.