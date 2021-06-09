Таня Гончаренко .9 июня, 2021 7

Печальная новость для поклонников медицинского драматического сериала "Хороший доктор" - Антония Томас сыгравшая доктора Клэр Браун покидает сериал в фильной серии 4 сезона - сообщает Deadline.

В своем инстраграм актриса подтверждает эту информацию и с благодарностью прощается с проектом, в котором играла с первого сезона одного из главных персонажей.

Напомним, доктор Клэр Браун - ординатор-хирург, первый друг в больнице главного героя - Шона Мерфи (Фредди Хаймор). В течении всех лет Клэр становится ему близким человеком и делится советами как в профессиональной сфере, так и в романтической.

Сама Браун сталкивается с разными жизненными проблемами: тяжелые отношения с матерью, сложности в любви и т.д

Безусловно, проект "Хороший доктор" сильно изменится без Антонии Томас.