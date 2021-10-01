Анастасия Лях .1 октября, 2021 10

Дэниэл Крэйг распрощался с бондианой и готов заниматься новыми проектами. Первой работой актера после расставания с образом 007 станет игра в бродвейской постановке шекспировского «Макбета», сообщает Deadline.

Роль в классической трагедии о жажде власти и ее последствиях не станет для Крэйга бродвейским дебютом. Впервые на американских театральных подмостках британский актер появился в 2009 году в спектакле A Steady Rain, где его партнером выступил Хью Джекман.

Крэйг сыграет Макбета, а в образе леди Макбет предстанет Рут Негга, известная по сериалу «Проповедник» и драме «Лавинг». Примечательно, что продюсирует постановку Барбара Брокколи, многолетний продюсер бондианы. Старт спектаклей намечен на 29 марта 2022.