Таня Гончаренко .27 мая, 2021 5

"Это не весело...Это совсем не весело" подписал актер свой пост в инстаграмме, где стоит по пояс в реке вместе с Сандрой Буллок.

Напомним, Таттум совместно с Сандрой Буллок и Дениелом Редклифом работают над фильмом "Lost City Of D" для Paramount’s.

История рассказывает о затворнической писательнице-романистке (Буллок), которая была уверена, что нет ничего хуже, чем застрять в книжном туре с моделью (Татум) из обложки собственной книги, пока попытка похищения не увлечет их обоих в беспощадное приключение в джунглях, доказав, что жизнь может быть такой многогранной, что на порядок страннее и романтичнее, чем любое из ее художественных произведений - сообщает Deadline.



Дата премьеры запланирована на 15 апреля 2022 года. Надеемся, пандемия не внесет свои коррективы.