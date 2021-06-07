Таня Гончаренко .7 июня, 2021 1

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова рассказала в интервью на ютуб-канале Fametime TV о разводе с Артуром Смольяниновым.

Напомним, пара была вместе 8 лет и имеет двох сыновей - Артура и Марка. Дарья рассказала, что никаких особых причин для развода нет. Никто никого не предавал и не обманывал, решение о разводе было принято супругами обоюдно.

Но, более шокирующей новостью для поклонников Мельниковой стало откровение, что актрина на протяжении 10 лет была безответно влюблена в звезду сериала "Кадетство" и партнера по сцене Александра Головина.

Дарья и Александр снялись вместе в пяти проектах, где неоднократно играли влюбленную пару, однако, по словам Мельниковой её чувства не остывали и вне камер.

"Я просто умирала от любви, ходила все время за ним, а он называл меня "сестренка"" - рассказала актриса.

На вопрос ведущей ютуб-канала были ли все-таки между ними с Головиным отношения, Дарья со смешком ответила: "Я пыталась. Но он сказал "нет". И эта история длилась на протяжении 10 лет".