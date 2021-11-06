Анастасия Лях .6 ноября, 2021 7

Как пишет Variety, звезда «Форсажа» и «Джуманджи» Дуэйн Джонсон тоже отреагировал на трагедию, произошедшую на съемках вестерна «Раст». Актер заявил, что больше не станет использовать настоящее оружие в кинопроизводстве.

Джонсон сказал, что отныне ни в одном из проектов, снятых его продюсерской компанией Seven Bucks Productions, не будет использовано боевое оружие, только бутафорское. И конечно, актер выразил соболезнование и поддержку семье погибшей Галины Хатчинс.

Ранее от использования настоящего оружия также отказались создатели полицейского сериала «Новичок».