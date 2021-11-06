Как пишет Variety, звезда «Форсажа» и «Джуманджи» Дуэйн Джонсон тоже отреагировал на трагедию, произошедшую на съемках вестерна «Раст». Актер заявил, что больше не станет использовать настоящее оружие в кинопроизводстве.

Джонсон сказал, что отныне ни в одном из проектов, снятых его продюсерской компанией Seven Bucks Productions, не будет использовано боевое оружие, только бутафорское. И конечно, актер выразил соболезнование и поддержку семье погибшей Галины Хатчинс.

Ранее от использования настоящего оружия также отказались создатели полицейского сериала «Новичок».

Напомним, 22 октября стало известно о трагическом инциденте на съемках фильма «Раст» в Нью-Мексико. Во время съемок Алек Болдуин выстрелил в сторону камеры, что предполагалось сценарием, но в реквизитном пистолете почему-то оказался боевой патрон, который смертельно ранил оператора Галину Хатчинс. Следствие до сих пор пытается выяснить, как именно патрон оказался в обойме.