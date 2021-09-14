Анастасия Лях .14 сентября, 2021 4

Оскароносный актер рассказал в Инстаграме, что пережил тяжелые времена. На него одновременно свалились лимфома и ковид. Но теперь Джефф Бриджес чувствует себя значительно лучше.

Актер, которому диагностировали злокачественную опухоль в 2020 году, радостно сообщил фанатам, что его рак официально загнан в ремиссию. Время для Бриджеса было очень непростое. Сперва его иммунитет практически уничтожил курс химиотерапии, а затем добил коронавирус. Но по словам артиста, в сравнении с ковидом рак показался ему сущим пустяком.

Сейчас опухоль значительно уменьшилась в размерах, и коронавирус тоже отступил. Бриджес сообщил, что получил вторую дозу вакцины и теперь чувствует себя почти что хорошо, и даже планирует в ближайшее время вернуться к работе.