Анастасия Лях .16 сентября, 2021 5

На Шоу Джимми Киммела актриса рассказала, что пропустит предстоящую церемонию «Эмми», так как боится заразиться коронавирусом.

Награждение телепремией пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября. В отличие от прошлого года церемония пройдет вживую, а не онлайн, однако количество гостей будет существенно сокращено.

Энистон в этом году является номинанткой за возвращение к роли Рэйчел в спецвыпуске ситкома «Друзья». Однако актриса останется дома и уверена, что статуэтку в случае победы от ее имени примет режиссер спецвыпуска Бен Уинстон.

Ранее Энистон неоднократно высказывалась за вакцинацию, ношение масок и социальное дистанцирование. На почве различных конспирологических теорий вокруг прививок актриса даже рассорилась с очень близкими друзьями, выступающими против вакцинации.