Список женщин, пострадавших от домогательствах и сексуального насилия со стороны актера Криса Нота продолжает стремительно пополняться, пишет Variety.
Уже пять женщин обвинили звезду сериала «Секс в большом городе» в изнасилованиях и попытках изнасилования. Напомним, сперва это были две анонимные истицы, заявившие об инцидентах, произошедших в 2004 и 2015 годах. Затем их стало три. После к обвинениям присоединилась актриса Зои
По ее словам, дело было в
Джентайл также говорит, что до сих пор молчала, поскольку Крис Нот пригрозил разрушить ее карьеру. А на те годы он был большой телезвездой и имел влияние.
Напомним, сам актер все обвинения отрицает и утверждает, что каждый секс в его жизни был по обоюдному согласию.