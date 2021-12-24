Анастасия Лях .24 декабря, 2021 5

Список женщин, пострадавших от домогательствах и сексуального насилия со стороны актера Криса Нота продолжает стремительно пополняться, пишет Variety.

Уже пять женщин обвинили звезду сериала «Секс в большом городе» в изнасилованиях и попытках изнасилования. Напомним, сперва это были две анонимные истицы, заявившие об инцидентах, произошедших в 2004 и 2015 годах. Затем их стало три. После к обвинениям присоединилась актриса Зои Листер-Джонс , известная по комедийному сериалу «Новенькая». И вот теперь пятой, нарушившей молчание, стала певица Лиза Джентайл.

По ее словам, дело было в 2002-м . Как-то после вечеринки, где были знаменитости, Нот предложил подвезти ее до дома на такси. Возле квартиры актер начал настойчиво домогаться женщину, хватал ее за грудь и клал ее руку себе на пенис. Лизе удалось вырваться и криком заставить мужчину отступить.

Джентайл также говорит, что до сих пор молчала, поскольку Крис Нот пригрозил разрушить ее карьеру. А на те годы он был большой телезвездой и имел влияние.

Напомним, сам актер все обвинения отрицает и утверждает, что каждый секс в его жизни был по обоюдному согласию.