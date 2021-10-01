Таня Гончаренко .1 октября, 2021 0

Не успел Дэниел Крейг попрощаться с ролью Джеймса Бонда, как Генри Кавилл готов его заменить. Хотя, по заявлению Кавилла во время интервью с блогером Дэниелом Меррифилдом, он готов "в любой форме" приложить руку к этой франшизе.

Блогер Меррифилд, известный ещё как The Movie Dweeb, поинтересовался у Генри готов ли он сыграть не самого Бонда, а, например, главного злодея в следующей картине. На что Кавилл ответил, что с удовольствием взялся бы почти за любую роль в этом кино, если продюсеры посчитают его подходящим кандидатом.

Отметим, что Генри Кавилл уже пробовался на роль Бонда. Это было в середине двухтысячных, перед съёмками "Казино "Рояль"", но тогда ему отказали. Даже после поражения, актер не раз заявлял, что хотел бы сыграть агента 007, но не уверен в том, какие планы на этот счет строят Барбара Брокколи и Майкл Г. Уилсон - продюсеры проекта.

К тому же, Генри было бы интересно сыграть и антагониста Бонда и снова появиться в "злодейском" амплуа. Напомним, одного из отрицательных персонажей Кавилл исполнил в шестой части "Миссии невыполнимой".

"Если я буду интересен Барбаре и Майку в какой бы то ни было форме, и они захотят видеть меня в этом фильме, я с радостью поговорю с ними об этом.

И мне было бы очень любопытно и дальше пробовать себя в чём-то подобном" - выразился актер.

Но, на данный момент, руководители EON Productions Брокколи и Уилсон не планируют работать над франшизой. По крайней мере, до 2022 года. Они решили, что будет правильным отдохнуть, дать Крейгу попрощаться с ролью и отпраздновать.