Таня Гончаренко .6 июня, 2021 12

В своем инстраграм Катерина Ковальчук выразила недовольство людьми, которые "живут чужими жизнями".

"Какие все эксперты здесь интернетные, газетные эксперты по всему: где, когда, кому, с кем, в чём, почему и зачем, а самое главное для чего и за что и конечно же на сколько и за сколько?" - написала Катерина.

Пост появился после того, как по сети поползли слухи о её романе с Гариком Харламовым, при чем, поговаривают, что именно Катерина и стала причиной расставания Гарика с бывшей супругой Кристиной Асмус.

"Я понимаю, что для кого-то это работа, хлеб, но разве такой кусок хлеба потом лезет в горло?" - дополнила Ковальчук в своем посте.

В завершении, актриса подтвердила новость о том, что её работа в сериале "Крепостная" закончена и в третьем сезоне она уже не появится на экране.