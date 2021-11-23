Анастасия Лях .23 ноября, 2021 8

Кевин Спейси проиграл суд и теперь должен заплатить 31 миллион долларов компенсации студии, создавшей популярный сериал «Карточный домик», сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, в 2017 году на Кевина Спейси посыпались обвинения в сексуальных домогательствах. Эти обвинения стали поводом для увольнения актера из сериала «Карточный домик», который находился на стадии продакшена заключительного сезона. В итоге сценаристам пришлось в срочном порядке переписывать сюжет, а запланированное количество серий продюсеры вынуждены были существенно сократить.

Создатели сериала подали на Спейси в суд и потребовали компенсировать причиненный ущерб. Они заявили, что в контракте с актером был пункт о харассменте, который артист нарушил, это нарушение спровоцировало увольнение, а увольнение — убытки.

В 2020 году суд удовлетворил иск студии и обязал Спейси выплатить компенсацию. Однако актер подал апелляцию. Теперь стало известно, что апелляция отклонена, и предыдущее судебное решение вступает в силу.